Geen ontstoken ogen of vieze wormpjes in ontlasting meer: bacterievrij zand gestort in Heesche speeltuin

Huis en Haard Zelfs als mensen vragen waar haar huiskamer is, verwijst Joan ze naar haar tuin

HERPEN - Joan Verhoeven (61) uit Herpen woont zo ongeveer in haar tuin. Daar steekt ze heel haar ziel en zaligheid in. Het is een paradijsje bij haar woning waar ze vijftien jaar geleden introk. ,,Hier kan ik elke dag onthaasten.”

2 september