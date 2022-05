Geffense fanfare viert 60-jarig bestaan op grootse wijze in heuse circussetting

GEFFEN - Eindelijk kon de Geffense muziekvereniging W.I.K. (Willen Is Kunnen) dit weekend haar 60-jarig bestaan vieren. Niet met zomaar een huis-, tuin- en keukenfeest, maar in een heuse circussetting.

Sporthal De Geer is onherkenbaar door die circusopstelling, compleet met tribunes, een piste en een orkestbak voor de muzikanten van de fanfare, die als een Geffense versie van het Metropole Orkest alle optredende acts muzikaal begeleiden.

Het twee uur durende spektakel is een aaneenschakeling van twintig optredens van de fanfare zelf en van diverse verenigingen uit het dorp waarbij W.I.K. aantoont van vele muzikale markten thuis te zijn. Of dat nu is tijdens de demonstratie van judoka’s die James Bond-thema’s te horen krijgen, via het klassieke De Notenkraker tot leden van Gym Vereniging Geffen die hun kunsten vertonen op rocknummers als ‘Eye Of The Tiger’ en Michael Jacksons ‘Beat It’.

Volledig scherm Linda Kastermans treedt op in de Geer. © Henk van Ballegooij

Enthousiasme

De show van de jubilerende fanfare stond oorspronkelijk gepland in december, maar corona zette een streep door die data. Volgens organisator Willem van Nistelrooij lag het draaiboek toen al grotendeels klaar: ,,Wij hebben verenigingen in Geffen gevraagd om samen met ons het jubileumfeest te vieren en diverse van die verenigingen reageerden enthousiast. We hebben ze vrij gelaten in wat ze wilden presenteren maar wij van de fanfare bepaalden welke muziek erbij zou komen. Het was leuk om uit te zoeken welk nummer het beste zou passen bij welke act. Zoals je gehoord hebt, gaat de muziek alle kanten op, soms is het wat lichtere kost, maar we houden ook van wat zwaarder klinkende nummers.”

Opvallend bij het 50-man/vrouw sterke orkest is het grote verschil in leeftijd. Van Nistelrooij: ,,De jongste is 5, de oudste 84 jaar. Wij werven actief op de basisschool door een muziekdocent die daar een lesprogramma draait en dat levert zo goed als altijd nieuwe leden op. Muziek boeit en bindt, ook qua leeftijd.”

Na de pauze kondigt circusdirecteur Edgar Schuurmans nog enkele opmerkelijke acts aan zoals Linda Kastermans, die op de muziek van Adele’s ‘Rolling In The Deep’ laat zien dat ze niet zomaar tweede is geworden op het NK Paaldansen. In de finale van Cirque du WIK, zoals het evenement gedoopt is, stroomt de piste vol met alle deelnemers die terecht een warm applaus ten deel valt.