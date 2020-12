Gemeente bevestigt wat iedereen al lijkt te weten: coronavaccin wordt in Oss opgeslagen

Nakaarten Concordia zou Muziekvere­ni­ging Berghem worden, maar corona had ándere plannen

15 december BERGHEM - De ideeën waren groot. Groots zelfs. Maar corona was ook groots. En groter. En dus is in ieder geval de aftrap van de ommezwaai, die van Harmonie Concordia, Muziekvereniging Berghem moest maken, in het water gevallen. Maar dat wil niet zeggen dat ze hebben stilgezeten, in Berghem.