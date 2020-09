Gemeente dreigt droomhuis van Flip en Brenda te verpesten, nog vóór het gebouwd is

Ecstatic dance: uit je plaat zonder alcohol en drugs, mét blote voeten (nu ook in Ravenstein)

16 september RAVENSTEIN - Ecstatic Dance is hip. Zó hip dat het vanaf zaterdag ook twee keer in de maand kan in Ravenstein. Het is dansen op muziek van een dj, maar er mag niet gepraat worden, niets geslikt, gesnoven, gerookt of gedronken. De geestverruiming komt uit jezelf.