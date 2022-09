Gemobiliseerde Osse jongens onder droef klokgelui uitgezwaaid

Stille GetuigenOSS - De gedeeltelijke mobilisatie in Rusland is bedoeld om troepen in gereedheid te brengen voor een aanvalsoorlog. Veelal mobiliseert een land om zich te verdedigen tegen een (mogelijke) aanval. Maar onder Poetin, die delen van de Oekraïne tot Russisch gebied verklaarde, is alles anders. Nederland kende verschillende mobilisaties, maar nooit een om in de aanval te gaan.