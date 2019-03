Gerichte acties? Totale willekeur? Een pyromaan? Vele autobranden houden Oss in zijn greep

VideoOSS - Autobranden zijn van alle tijden, maar in Oss zijn het er de laatste tijd wel heel veel. Negentien sinds de start van 2019, zo telde de politie. Van mogelijke daders is nog geen spoor en het lijkt ook om totale willekeur te gaan. De auto's zijn van verschillende merken en types en ze stonden verspreid over alle wijken in de gemeente. In de stad Oss zijn veertien branden gemeld, te beginnen al op de eerste dag van het nieuwe jaar.

1 januari, De Wildestraat

Tijdens de jaarwisseling is er een auto in brand gevlogen op een parkeerplaats bij station Oss West, aan de De Wildestraat. Diezelfde nacht lagen er ook winkelruiten aan diggelen van twee modezaken.

7 januari, twee auto's aan de Nachtegaallaan

Deze maandagochtend vliegen er om 05.20 uur twee auto's in brand aan de Nachtegaallaan. De brandweer kon niet voorkomen dat ze volledig uitbranden.

10 februari, twee auto's aan de Berghemseweg

Op het parkeerterrein achter de Visserskerk in Oss is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Een tweede auto raakte ernstig beschadigd. De achterruit was helemaal zwart en aan de zijkant was een ruit gebarsten.

14 februari, twee auto's aan de Willem Barendszstraat

In de nacht van woensdag op donderdag zijn weer twee auto's in brand gevlogen. Dit keer een bestelbusje en een auto, die met de neuzen tegenover elkaar stonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

20 februari, Oijenseweg

Deze nacht ging er op de Oijenseweg weer een auto in vlammen op. Dit keer ging het om een dure Jaguar X-Type.De auto stond zowel aan de voor- als aan de achterkant in brand. Opvallend volgens zowel brandweer als politie.

25 februari, Maximiliaan van Oostenrijkstraat

De auto die deze nacht in brand was gestoken, was van zanger Jeffrey Heesen. De zanger werd rond 04.00 uur uit zijn bed gebeld en moest in de deuropening kijken hoe zijn BMW onherstelbaar beschadigd raakte.

28 februari, Oude Kerkstraat

Bij deze brand verdenkt een Ossenaar, wiens dochter de auto uitbrandde, een nachtelijke trimmer van de brand. De volgende ochtend bekeek de familie meteen de beveiligingsbeelden. ,,Daarop zagen we een paar keer een gast voorbij trimmen. Om twee uur ‘s nachts! Dat is toch verdacht?”

3 maart, Teugenaarsstraat

Rond 0.20 uur vatte op de oprit van een woning aan de Teugenaarsstraat een BMW vlam. Ook hier is over de oorzaak niks bekend. Omwonenden spraken van een harde knal die aan de autobrand vooraf ging.

4 maart, Professor Mekelstraat

Ook in de nacht van zondag op maandag rond 02.40 uur was het opnieuw raak. Ditmaal werd een auto in de Professor Mekelstraat verwoest door brand. De hulpdiensten troffen achter een roldeur aan de Gerrit van der Veenstraat een auto aan die in lichterlaaie stond.

6 maart, Schapedreef

In de nacht van dinsdag op woensdag stond op de Schapedreef een Volkswagen Polo in brand. De brand werd woensdag rond 00.45 uur gemeld bij de brandweer. Brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto deels in vlammen opging.

7 maart, Grindlaan

Hier brandde rond 20.35 uur een auto volledig uit. Over de oorzaak is wederom niets bekend.

8 maart, Roodborststraat

Rond 01.15 kwamen er meldingen binnen van de autobrand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig onherstelbaar beschadigd raakte door de vlammen.

10 maart, Singel 1940-1945

Steeds meer wijkbewoners gaan er vanuit dat er een pyromaan actief is. ,,Wij dachten: op het kamp zullen ze niet durven. Wel dus.” Deze nacht vloog er een Citroën C1 in brand op het woonwagenkampje aan de rand van de Schadewijk.

Volledig scherm Autobrand aan Schapedreef in Oss. © Foto Mallo / Gabor Heeres