Geschaarde caravan zorgt voor file op A50

Woonwagen­be­wo­ners Oss zijn wachten beu en breken overleg met gemeente af: ‘Zinloos’

3 september OSS - Vertegenwoordigers van de woonwagenbewoners in Oss hebben het overleg met de gemeente afgebroken. ,,We praten al jaren over nieuwe standplaatsen, maar in de praktijk gebeurt er niks.”