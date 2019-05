Geschiedenis herhaalt zich; begin jaren tachtig was pyromaan in Oss actief

Osse flat waar brand uitbrak stond vol met 500 wietplan­ten

6 mei OSS - In de flatwoning waar zaterdagavond brand uitbrak zijn door de politie 500 wietplanten aangetroffen. De brand is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting in de kwekerij. De stroom voor de assimilatielampen werd illegaal afgetapt uit de meterkast.