Geslaagd premiėreweekend voor dorpsfeest H van Herpen

Bo van Son (8) en Sam van Dijk (9) zijn twee van die talenten. Ze hebben met hun groepje van D-Dance opgetreden in hun prachtige geel-zwarte Queen-outfit. Nee, zenuwachtig waren ze niet echt: ,,We hebben al eerder op zo’n groot podium opgetreden bij de Eindshow in Schaijk, waarbij we alle geleerde dansen hebben opgevoerd. Dat podium was zelfs nog groter. Er stonden vanmiddag wel al veel mensen, bang dat er iets fout zou gaan waren we niet, we kennen deze dans al langere tijd.”