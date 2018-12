Gesloten mestvergister BioSpares eist 6 miljoen van provincie

DEN HAAG/NISTELRODE - 4 tot 6 miljoen euro wil ondernemer Pieter Hoogendonk uit Brakel gaan eisen van de provincie Noord-Brabant die in 2015 zijn mestvergistingsinstallatie in Nistelrode liet stilleggen.

Hoogendonk en zijn bedrijf BioSpares stonden dinsdag bij de Raad van State in Den Haag. Voor hij de miljoenenclaim kan neerleggen bij de burgerlijke rechter, moet Hoogendonk eerst in het gelijk worden gesteld door de Raad van State. Dat hoort hij over zes weken.

De provincie trok de vergunning van BioSpares in na een reeks milieuovertredingen op het terrein aan de Loosbroekseweg in Nistelrode. Hoogendonk wil van de provincie 150.000 euro hebben die hij voor de vergunning betaald zegt te hebben aan de vorige vergunninghouder, het Rotterdamse bedrijf Nidera. De rest van de claim bestaat uit misgelopen omzet.

Saillant is dat de provincie minstens twee miljoen euro te goed heeft van Hoogendonks bedrijven. Diverse dwangsommen zijn nooit betaald. Ook heeft de provincie kosten gemaakt die op de ondernemer verhaald zouden moeten worden. Zo is eind 2015 weggelekte mest opgeruimd en elders opgeslagen. Hoogendonk is eind 2017 voor ‘milieumisdrijven’ door de strafrechter veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan de helft voorwaardelijk. Het hoger beroep van hem moet nog dienen.

De vergunning voor de mestvergistingsinstallatie is uiteindelijk in handen gekomen van mestdistributeur Toon Jennissen uit Den Dungen. Die vertelde dinsdag in Den Haag dat de vergisting nog niet op gang is gekomen. Momenteel slaat Jennissen mest op in de silo's aan de Loosbroekseweg. Na verhitting wordt de mest naar Duitsland geëxporteerd.

Weer discussie

Jennissen liet in het midden of hij de mestvergisting opnieuw gaat opstarten of dat hij zich blijft toeleggen op mesttransport naar Duitsland. Daarover is een momenteel discussie gaande met de provincie. Ook de gemeente Bernheze en omwonenden spreken mee.