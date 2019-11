Gevonden bij het Osse kampje van Martien R.: geld, drugs en acht kalasjnikovs in verborgen ruimte

OSS - Bij de inval in het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss zijn behalve geld en drugs ook acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens gevonden. ,,De vondst onderstreept het gewelddadige karakter van dit criminele netwerk", aldus politie en justitie.

Het wapenarsenaal werd gevonden in ondergrondse ruimtes achter het woonwagenkamp, die met camera's werden bewaakt.

De drie verdachten die woensdag werden aangehouden (de 48-jarige Martien R., diens 26-jarige zoon Anton en nog een derde 55-jarig familielid), blijven in voorlopige hechtenis zitten. Martien R. heeft volgens justitie grote hoeveelheden drugs ingevoerd. Daarbij zou het gaan om ‘in ieder geval’ ruim 1500 kilo cocaïne en één maal om ruim 300 kilo cocaïne. Zijn zoon wordt verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van bijna honderd kilo MDMA, de werkzame stof in xtc. Verder wordt hij verdacht van de diefstal van een vrachtwagen met oplegger en container.

In de grond, maar ook op andere plekken op het kamp werden grote hoeveelheden drugs gevonden. Het gaat om honderden liters chemicaliën voor de productie van drugs en honderdduizenden pillen en zo’n honderd kilo MDMA-kristallen. In één woning werd een grote hoeveelheid contant geld gevonden.

Operatie Alfa

Politie en justitie vielen woensdagmorgen binnen bij het kampje in Oss-Zuid. Martien R., die gezien wordt als de man die binnen zijn familie de touwtjes in handen heeft, werd in zijn auto klemgereden door een arrestatieteam. Op het kampje werden ook zijn zoon Anton en een ander familielid gearresteerd. Bij de operatie-Alfa, zoals de enorm omvangrijke actie ging heten, waren in totaal vierhonderd mensen betrokken, onder wie ruim honderd politieagenten.

In het woensdag naar buiten gebrachte persbericht schreef de politie dat ze denkt dat ‘op dit kamp de criminele activiteiten van de familie werden beraamd'. Met specialisten van Defensie en de Belastingdienst doorzocht de politie alle woonwagens en het omliggende terrein. Woensdagavond moest het werk worden stilgelegd nadat er ‘een explosief’ werd gevonden, in een ondergrondse ruimte. Specialisten van de EOD maakten het explosief onschadelijk.

OM joeg al lang op R.

Politie en justitie maakten al geruime tijd jacht op de in Herpen wonende Martien R. Hij wordt verdacht van het op grote schaal handelen in drugs, waarbij hij en zijn familieleden ‘ernstig geweld en intimidaties niet schuwen'. De afgelopen jaren ondernam het Openbaar Ministerie diverse pogingen om R. veroordeeld te krijgen, maar in de rechtbank werd hij verschillende keren vrijgesproken van de aanklachten die hem ten laste werden gelegd. ,,Wrang en frustrerend”, zo luchtte de Bossche officier van justitie Willem Bos zijn hart tijdens één van de rechtszittingen. Juist omdat R. telkens uit de klauwen van justitie wist te blijven, groeide hij uit tot 'the most wanted man’ in Brabant.

Toekomst kampje ongewis

Bij de gemeente Oss staat het kampje nog steeds op de nominatie om op termijn te verdwijnen , zo bevestigde wethouder Joop van Orsouw donderdag. Niet zozeer vanwege de vermeende criminele activiteiten, maar omdat het te afgelegen is, aldus de wethouder. Het kampje raakte de laatste jaren regelmatig in opspraak. In juni 2018 was er een dodelijke schietpartij die het leven kostte aan Peter Netten en in 2016 vond de politie er een ondergrondse hennepkwekerij en materialen voor het maken van synthetische drugs.