Gewonde bij schietpartij in Oss

Jack van Lieshout is tijdelijk de algemeen directeur van TOP Oss

OSS - Jack van Lieshout is - tijdelijk - benoemd tot algemeen directeur van TOP Oss. Hij neemt die functie - vrijgekomen na het vertrek van Peter Bijvelds naar De Graafschap - officieel per 1 april in. Van Lieshout blijft in die functie actief tot er een nieuwe algemeen directeur is gevonden. Hij combineert dit met zijn activiteiten als centrum manager in Oss.

6 april