Gewonde bij schietpartij op straat in Oss, dader op de vlucht

Lulboompop werd vorig jaar landelijk nieuws, dit jaar willen ze het publiek voor twee tientjes weer twee dagen verrassen

MEGEN - Het is ‘t enige muziekfestival in Nederland dat sinds 2012 onafgebroken jaarlijks is gehouden. In 2020 moesten de fans het vanwege corona weliswaar doen met een videoverbinding en vorig jaar was er een ‘pandemie-maximum’ van 750 bezoekers, maar het ging wél door: Lulboompop. Vanaf 24 juni is Megen weer twee dagen in de ban van het festival waar meer dan twintig bands acte de présence geven op het knusse festivalterrein.

