Granaten uit Tweede Wereldoorlog leggen baggerwerk bij Ravenstein stil

Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is er geen gevaar voor de scheepvaart of de omgeving. De vaargeul in de Maas is op diepte en er is ook geen zware vliegtuigbom gevonden. De explosieven zouden van een veel lichter kaliber zijn en divers van aard. Hoe het probleem wordt opgelost is nu onderwerp van beraad.