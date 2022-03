Groeiend Raben vervoert vanuit Oss alles wat op een pallet kan

Het past allemaal in een vrachtwagen. Maar het lijkt in niets op elkaar. In een meterslang vak - afgelijnd door witte strepen - staan pallets met uiterst diverse lading klaar om geladen te worden. Keurig in een rij staan er pallets met graszoden, twee gigantische banden voor een immens groot voertuig, dozen met houten bestek, attributen voor een zwembad, wasmachines, motoronderdelen en er komt nog een heftruck een pallet met plastic boompjes brengen. Het vormt een bont geheel en het is binnen een paar uur via een van de negentig deuren van Raben Netherlands in Oss verdwenen. Op weg naar de bestemming, ergens in Europa.