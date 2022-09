GroenLinks vangt bot bij ‘eigen’ wethouder; kap bomen Herpen gaat door

Wethouder van vergroening

Dolf Warris streed in het recente verleden als raadslid nog voor behoud van een aantal eiken aan de Raadhuislaan. Als wethouder met klimaatadaptie in de portefeuille gaat hij voor vergroening van de bebouwde omgeving. Bomen zorgen immers voor verkoeling in steeds langere periodes van hitte. Maar de esdoorns in Herpen zijn volgens hem niet te redden.

Het alternatief voor kap is volgens Warris om de twee bestaande parallelwegen langs de Sint Sebastianusstraat te behouden. ,,Ook bij dit alternatief moet de rijbaan echter verbreed worden om de fietser op de rijbaan een plaats te geven.” In dat geval blijft er nog minder ruimte over voor de bomen, die nu al te veel in de verdrukking staan, aldus Warris. ,,Er wordt niet voor dit alternatief gekozen omdat daarbij meer verharding aangebracht moet worden ten opzichte van de huidige situatie, terwijl we juist willen ontstenen en vergroenen.”