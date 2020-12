Grote ravage na explosies bij Poolse supermarkten Heeswijk-Dinther en Aalsmeer

videoHEESWIJK-DINTHER - Een ontploft explosief heeft tot een grote ravage geleid bij de Poolse supermarkt Biedronka aan Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Rond 03.00 uur vond er eerder een explosie plaats bij een Poolse supermarkt in Aalsmeer. Een uurtje later gebeurde dat in Brabant.

De hulpdiensten kregen rond 04.15 uur een melding van de ontploffing in Heeswijk-Dinther en waren kort daarna in grote getalen aanwezig. Volgens de Officier van Dienst is er een explosief op het raam van de Poolse supermarkt geplakt, waarna de explosie plaatsvond.

De Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther valt onder de keten Biedronka. Ook een supermarkt van deze keten in Aalsmeer kampte dinsdagochtend met een explosie. Dat gebeurde rond 03.00 uur. Er ontstond een grote brand, waarna het pand in Aalsmeer volledig uitbrandde. Het bovengelegen appartement is onbewoonbaar geworden. Ook een auto ging in vlammen op. Er raakten geen mensen gewond, wel is er een kat omgekomen.

Grote schade in Brabant

In Heeswijk-Dinther liggen veel glasscherven en andere brokstukken op straat door de enorme klap. Ook bij naastgelegen winkels is schade ontstaan door de explosie. Ook een restaurant en drogisterij aan de overkant van de straat hebben flinke schade opgelopen. In een pand gelegen aan een straat om de hoek van de supermarkt is een ruit gesprongen van de harde klap.

Volledig scherm De schade bij de supermarkt is gigantisch. © Meesters Multimedia / Bart Meesters

Evacuatie

Twintig bewoners van het bovengelegen appartementencomplex werden door de politie en de brandweer uit voorzorg geëvacueerd. Zij werden tijdelijk opgevangen in een brandweerkazerne. De politie liet rond 06.40 uur weten dat er geen explosiegevaar meer is bij de winkel. Ter plaatse gekomen deskundigen controleerden of de constructie van het appartementencomplex beschadigd is.

Op basis van die controle, waaruit bleek dat de constructie van het complex stevig genoeg is, heeft de politie rond 08.00 uur besloten dat de geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Een deel van het plein is nog steeds afgezet. Forensische rechercheurs zijn ter plaatse om sporen te onderzoeken. Ook heeft de politie een buurtonderzoek ingesteld.

Een begrip als Albert Heijn

De eigenaar van de Poolse supermarkt vertelde eerder dat hij buiten de naam om helemaal los van Biedronka opereert. Er zit geen franchiseformule achter, ook geen Biedronka Nederland. De Poolse supermarkt aan Plein 1969 lift alleen handig mee met de naam, zoals ook andere ondernemers in het land doen.

In Polen is Biedronka een begrip zoals hier Albert Heijn. Met bijna drieduizend winkels in 1100 plaatsen is het concern, eigendom van het Portugese Jeronimo Martins, de grootste winkelketen. En met 65.000 man personeel de grootste particuliere werkgever.

