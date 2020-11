Haalde Michel (44) net dáár een keer zwerfvuil op, vliegt er een auto uit de bocht

Oss mikt op mobiele stembu­reaus en een dri­ve-thru voor verkiezin­gen in maart

24 november OSS - De kans is groot dat Ossenaren in maart hun stem kunnen uitbrengen in een mobiel stembureau of zelfs in een drive-thru. Op die manier moeten er ook in coronatijd voldoende plekken zijn waar stemmers veilig terecht kunnen.