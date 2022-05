Heeft GroenLinks in Oss bij het kruisje getekend?

Column Een begrijpe­lij­ke vergissing; apenrots of raadszaal

Er werd donderdagavond in de raadszaal vaak gezegd dat men trots was, op Oss, op de vrijwilligers, en op hoe fantastisch het geregeld was aan de overkant van de straat in het belastingkantoor. Maar naarmate het opiniërende debat over de noodopvang vorderde, begon ik me een beetje te schamen voor Oss.

22 mei