Heesch zit met heel veel vragen na nieuwe opdoffer door dood Rik (18)

Arrestatie­team valt huis in Anemoon­straat Oss binnen en voert zoon af

22 april OSS - Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagmiddag in kogelwerende vesten een inval gedaan in een huis aan de Anemoonstraat in Oss. Een bewoner van dat huis is geboeid en geblinddoekt afgevoerd. Naar verluidt gaat het om de jongste zoon van een gezin dat er woont.