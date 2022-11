Heesche kinderpornoverzamelaar: ‘Ik zou niet willen dat met mijn dochter van 2 zoiets zou gebeuren’

Bernheze helpt meer inwoners met toeslag voor hoge energiekos­ten

HEESCH - Meer huishoudens in Bernheze kunnen eenmalig een beroep doen op steun van de gemeente vanwege de hogere energielasten. Het college vult met een extra maatregel de wens in die de gemeenteraad begin oktober in een motie op tafel legde.

7 november