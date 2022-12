Heeschenaar (25) acht maanden cel in voor doodrijden Osse vrouw

Het kasteel van Oss wordt langzaam maar zeker in elkaar geknutseld: ‘Het wordt echt indrukwek­kend’

OSS – Het is metselen voor gevorderden. Zonder cement of stenen, misschien zelfs wel zonder lijm of plakband. Na heel wat uurtjes oefenen raakt Ossenaar Gert-Jan Bloemers er steeds meer van overtuigd dat het echt gaat lukken: een kasteel op ware grootte, maar dan van karton.

29 november