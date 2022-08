Heidebrand bij Geffense bossen in Oss, brandweer haalt bluswater uit Geffense Plas

met videoOSS - Bij de Geffense bossen aan het Gielekespad in Oss is maandagochtend brand ontstaan. De brandweer haalde water uit de Geffense Plas om de brand te blussen. Na ongeveer 3,5 uur was het vuur gedoofd.