Hema begint nieuwe winkel in Schaijk

AH in Oss kan na 12 jaar wachten uitbreiden, heel winkelcen­trum wordt opgeknapt

OSS - Twaalf jaar lang wacht Albert Heijn in De Ruwert al op uitbreiding van de supermarkt. Nu is de verbouwing eindelijk begonnen. Tegelijk wordt het hele winkelcentrum met 25 zaken opgeknapt. ,,We gooien het open.”

7 juli