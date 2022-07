Henry de Graauw, oud-bestuurslid Woonboulevard Oss, overleden

De Graauw begon ruim veertig jaar geleden met een interieurzaak in Kerkdriel. Daarna volgden er zaken op de woonboulevards in Zaltbommel en in Oss. De Graauw was, sinds de opening van de Osse vestiging in 2010, nauw betrokken bij de Woonboulevard Oss, onder andere als bestuurslid.