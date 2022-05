Herpenaren willen vooral zelf profijt trekken van ‘Zonnewal’ langs de A50

met video Eigenaar knutselwin­kel Oss schrikt wakker van knal en ziet zijn bestelbus uitbranden: ‘Je schrikt enorm’

OSS - Moedeloos toekijken hoe je bestelbus uitbrandt, zonder iets te kunnen doen. Dat was maandagnacht het trieste lot van René van Schaijk in de Osse Piersonstraat. Vermoedelijk is de brand aangestoken, de politie doet onderzoek.

10 mei