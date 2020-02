‘Herriekar’ in Megen buldert als opstijgende straaljager: ruiten sneuvelen en schilderij valt op dame

Het zijn volgens de politie ‘mooie praalwagens, waar hard aan gewerkt is door carnavalvierders’, maar de maat is nu toch echt vol. De politie kreeg meldingen van meerdere incidenten uit Megen en omgeving toen daar een praalwagen reed die een geluid produceerde van 135 decibel. Dat is ongeveer even hard als het geluid dat een straaljager maakt als die opstijgt.

De bekeuring die de politie daarvoor uitschreef hielp niet echt. Er volgden lollige reacties van de inzittenden, als: ‘Jullie zijn zeker niet jong geweest?’ en ‘leuk pakje heb je aan’. De politie reageerde: ,,Ja, wij zijn ook jong geweest! Maar dit gaat té ver.”

Waarschuwen is voorbij

,,Voor ons is het moment van waarschuwen nu voorbij. Weet, voor de ‘carnavalswagens’ die het aangaat, dat na een bekeuring de mogelijkheid bestaat om de gehele zuip- en herriekar in beslag te nemen en dat je dat een hoop geld kan kosten. Dit gaan wij vanaf nu dus ook doen”, laat de politie Oss in een reactie weten.

De oudere inwoonster, op wie het schilderij viel nadat het van de muur trilde door de hoge decibellen, is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niks bekend.

Reactie politie