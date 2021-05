Herstel van de ‘Heilige Heuvel’ tussen Lith en Kessel: ‘Je waant je hier een beetje in Frankrijk’

,,Je waant je hier een beetje in Frankrijk.” Roy van Lith weet precies wat mensen bedoelen als ze zeggen dat de kruising Kesselsegraaf en Meester van Coothstraat een bijzondere sfeer heeft. Dat begint al als je deze plek nadert. De weg loopt ontegenzeggelijk omhoog. Een heuvel in een polder die verder zo vlak als een biljartlaken is. Op de kruising zelf staan de huizen opvallend dicht op de weg. ,,Dat komt omdat het een provinciale weg is die in de loop der jaren is verbreed", weet Van Lith.