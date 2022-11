Het is in Lithoijen pas feest als prins Luuk van De Doordouwers is geweest

Luuk de Laat (29) zoals de prins in het dagelijks leven heet, is varkenshouder en mede-eigenaar van Geurts Mengvoeders B.V. in Nistelrode. Samen met zijn vriendin en twee dochters woont hij in Lithoijen. Adjudant Willem Tiemissen is ook 29 jaar oud en werkt bij Bouwbedrijf van Wanrooij in Geffen.