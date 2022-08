Het smoezelige staartje van de Spoorlaan wordt uitgegumd en opnieuw ingevuld

Hoe vertel je 68 huurders dat hun huizen slooprijp zijn? BrabantWonen zal er in 2019 best even over hebben nagedacht. Want als eigenaar van de duplexwoningen aan de Spoorlaan en Zwaluwstraat kun je best een goede reden hebben voor dat besluit, je hebt wel te maken met huurders die er soms al hun halve leven in wonen. Met sociale structuren die onvermijdelijk worden doorbroken bij verhuizing.