Hippe hapjes van ‘Jet serveert’ op zomerfeesten: ‘Eten moet ook vooral lekker smoelen’

Verhaalte­ke­naar Jan Rothuizen geeft les met ‘tekenwan­de­ling’ in Oss

OSS - Leren hoe Jan Rothuizen naar de wereld kijkt en deze vastlegt in zijn ‘verhaaltekeningen’. Dat kunnen Ossenaren eind deze maand als Rothuizen voor een tweede keer een ‘tekenwandeling’ houdt in de stad die hij dit voorjaar vastlegde in zijn Zachte Atlas.

1 augustus