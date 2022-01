Hitsige alpaca zorgt voor ophef in Schaijk, bejaarde verzorgers zijn het beu

Bedreiger burgemees­ter Oss: ‘Ik ben helemaal niet vuurwapen­ge­vaar­lijk. Ik kon dat nooit waarmaken’

DEN BOSCH/OSS - ,,Ik voelde me onderdrukt en medisch belaagd”, vertelde Gerwin V. (43) woensdag tegen het Bossche gerechtshof. De man stuurde in juni 2019 dreigende e-mails naar burgemeester Wobine Buijs van Oss en een medewerker van de reclassering. V. zat op dat moment in het laatste jaar van zijn voorwaardelijke TBS.

