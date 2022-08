Hoe een kleine brand bijna 20 uur lang voor grote problemen kan zorgen in Schaijk

Duizenden mensen schrokken maandagochtend vroeg wakker van het gepiep van hun telefoon. Sluit alle ramen en deuren, luidde de tekst van het NL Alert. Of je nou in de buurt woont van de Zeelandsedreef in Schaijk, in Oss, Uden, Veghel of zelfs helemaal in Sint-Oedenrode.