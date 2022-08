Hof van Oss is terug bij af, buurt houdt komst tuinderij tegen

Herenboe­ren planten hun zaad nu ook in Oss: ‘Op je eigen boerderij in je eigen voedsel voorzien’

OSS - Niet alleen weten waar je eten vandaan komt, maar zelf bepalen wat er geteeld wordt en hoe. Dat is het uitgangspunt van de Herenboeren. De boer is in dienst van de coöperatie en de leden zijn tegelijk opdrachtgever en afnemer van de opbrengsten. In Oss is een initiatiefgroep opgestaan die een Herenboerderij aan de rand van de stad wil stichten.

24 oktober