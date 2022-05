Honderd procent man, zestig procent Berghems: dit is het nieuwe stadsbestuur van Oss

Nee, het is bepaald geen goede afspiegeling van Oss. Dat geven de vier partijen donderdagochtend ook gelijk toe bij de presentatie van hun coalitieakkoord. ,,Natuurlijk hebben we dit op tafel gelegd”, zegt Dolf Warris, aanstaand wethouder namens GroenLinks. ,,Want wij zien dat plaatje met alleen maar heren ook wel. Dat is niet goed. Ik kan alleen maar zeggen dat we geen vrouwelijke kandidaten hadden die het wilden doen.”