Hospice De Oase richt zich na slecht nieuws uit Den Haag op gemeente en sponsoren: ‘Spaarbankboekje is leeg’

Hospice Oase voert strijd tegen lagere subsidie: ’Paar maanden dicht vanwege corona dus cijfers kloppen niet’

OSS - De Oase Hospice en Zorg Thuis in Oss voert de strijd tegen de lagere subsidie die de organisatie dit jaar ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Osse organisatie, die mensen in hun laatste levensfase begeleidt, noemt de korting volkomen onterecht omdat het ministerie zich baseert op cijfers uit 2020, toen de Oase enkele maanden dicht was vanwege corona.

13 februari