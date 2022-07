Hotels in deze regio profiteren van de Vierdaagse in Nijmegen: ‘Lekker luxe’

Zo verblijven er deze week bij Boutique Hotel & Restaurant Cordial in Oss in elf van de twaalf kamers mensen die meedoen aan het evenement.

De medewerkster achter de balie bij het Van der Valk Hotel in Uden heeft mensen erover horen praten, maar of er daadwerkelijk deelnemers zijn die een kamer hebben, was haar onduidelijk.

Het Van der Valk Hotel in Nuland heeft zo’n twintig tot drieëntwintig deelnemers die een kamer huren. Het hotel heeft zelfs een Vierdaagse arrangement georganiseerd, waarbij deelnemers vanaf 3 uur ’s nachts al kunnen ontbijten.

5 liter water gedronken

Ook bij hotel De Keurvorst in Ravenstein verblijven vierdaagselopers. Dirk van der Tol (58) uit Waddinxveen (ten noorden van Gouda) is een van de gasten. Samen met zijn dochter Claudia van der Tol (35), woonachtig in Dordrecht, doet hij mee aan de Vierdaagse. De tweede dag, eigenlijk de eerste door het afgelasten van dag 1, zit erop. ,,Het was warm”, lacht Van der Tol. ,,Er werd gezegd dat er in de ochtend wat bewolking en wind zou denzijn, maar dit viel echt tegen.” Om 6 uur in de ochtend gingen ze van start. Telkens lopen ze een afstand van 10 kilometer en houden daarna een korte pauze van vijftien minuten. Ook zijn er tussendoor rustpunten waar ze water en pakketten kunnen krijgen. ,,Ik heb liters water gedronken, wel 4 of 5.”

Quote ’s Ochtends hebben we een rondje door Ravenstein gemaakt

Een strijd tegen de zon is het wel een beetje, omdat Van der Tol niet goed tegen de warmte kan. Daarvoor heeft hij een pet op en sjaal om die water kunnen opnemen. Of hij stiekem blij is dat het dinsdag niet doorgegaan is met een temperatuur van 39 graden? ,,Aan de ene kant wel. Maar van de andere kant is het jammer, want het is een vierdaagse, geen driedaagse”, geeft hij toe. Ondanks de afgelasting op dinsdag, was Van der Tol toch al naar Ravenstein gekomen. ,,’s Ochtends hebben we een rondje door Ravenstein gemaakt. We hebben aan de Maas gezeten en gingen toen weer terug naar het hotel waar we even gingen slapen.” De Vierdaagse blijft Van der Tol maar trekken, elk jaar opnieuw schrijft hij zich opnieuw in. ,,Lopen is ontspanning. Je ziet locaties waar je normaal nooit zou komen”, vertelt hij enthousiast.

Luxe

Dit jaar is de tiende keer dat Van der Tol meedoet, en voor zijn dochter de elfde keer. Wel heeft hij voor het eerst een hotel geboekt en is het ook de eerste keer dat hij in Ravenstein is. De afgelopen jaren gingen ze namelijk altijd kamperen in Nijmegen. De verandering is hem goed bevallen. ,,Ja, luxe en je kunt lekker dineren. Als ik de volgende keer ga lopen, ga ik dit weer doen.”