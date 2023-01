Huisartsenpost Oss sluit dit voorjaar definitief: ‘We weten dat het geen populair besluit is’

OSS – De huisartsenpost in Oss sluit komend voorjaar voorgoed de deuren. Buiten kantoortijden zijn patiënten daarna aangewezen op de post bij ziekenhuis Bernhoven in Uden. Alleen in theorie kan de sluiting nog worden voorkomen.