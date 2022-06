Huisartsenpost Oss vanaf maandag opnieuw tijdelijk dicht: tekort aan medewerkers

OSS - Wie in de doordeweekse avonduren een acuut medisch probleem heeft dat spoed vereist, kan tijdelijk niet terecht bij de huisartsenpost in Oss. Omdat er een tekort is aan zorgmedewerkers, zijn mensen uit de Osse regio vanaf maandag drie weken lang aangewezen op de huisartsenpost bij ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Op zaterdagen en zondagen is de huisartsenpost aan de Gezondheidslaan van Oss wel geopend, van 8.00 tot 23.00 uur. De organisatie Huisartsenposten Oost-Brabant krijgt dus alleen op doordeweekse avonden in Oss de roosters niet gevuld, al zijn er wel genoeg artsen. In februari sloot de huisartsenpost in Oss ook tijdelijk, toen door het grote aantal coronabesmettingen onder het personeel.

Het is overmacht, schetst Harrie Geboers, voorzitter Raad van Bestuur van Huisartsenposten Oost-Brabant. ,,Al langere tijd is er een personeelstekort en dat is een landelijk probleem. Helaas kampen we nu met extra uitval en hebben we onvoldoende personeel om de Osse locatie open te houden.”

Tijdelijke sluiting laatste oplossing

Het tijdelijk sluiten van een locatie is de laatste oplossing, zegt hij. ,,We willen goede en veilige zorg blijven leveren. Voor iedereen in regio Oss blijft een post bereikbaar binnen een half uur rijden.” Over twee weken bekijken de huisartsen hoe het ervoor staat en of de sluiting in Oss verlengd wordt. ,,We doen ondertussen ons uiterste best eerder open te kunnen gaan, maar dat verwachten wij niet.”

De werkwijze blijft hetzelfde. Wie buiten kantooruren met een medische spoedvraag een huisarts nodig heeft, belt de huisartsenpost. De triagist die de patiënt aan de lijn krijgt, bepaalt op basis van urgentie de vervolgstap. Huisartsenposten Oost-Brabant adviseert iedereen die overweegt de huisartsenpost te bellen eerst de app of website Moetiknaardedokter.nl te raadplegen. Want buiten kantoortijden bellen is alleen bedoeld voor een medische spoedklacht.