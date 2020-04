Hulpmiddelencentrum failliet maar rolstoelen blijven bij klanten

OSS/ROTTERDAM - Het Hulpmiddelencentrum, ook in de regio Oss-Uden een grote verhuurder van scootmobielen en andere wmo-artikelen, is failliet verklaard. Klanten gaan daar vooralsnog niets van merken, zo zeggen de curatoren en de gemeenten. De zaak blijft draaien in afwachting van een overname of een andere definitieve oplossing.

Met name de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zorgt voor geld waarmee de dienstverlening overeind kan blijven. Ondanks het vrijdagochtend in Rotterdam uitgesproken faillissement moest het Hulpmiddelencentrum per se nog even in leven blijven. ,,Zo kunnen alle cliënten die nu thuis zitten met een rolstoel, een zorgbed of een scootmobiel, die spullen gewoon blijven houden’’, zegt Marcel Paapst, woordvoerder van de curatoren. ,,Normaal zou je bij een faillissement alle uitgeleende spullen gaan ophalen. Dat wilden we hier in geen geval en daarvoor is een oplossing bedacht.‘’

Het Hulpmiddelencentrum heeft verspreid over het land tien vestigingen en vijf winkels. Vanuit de vestiging in Oss wordt voor wmo-hulpmiddelen zaken gedaan met circa tien gemeenten in noordoost-Brabant, onder welke Bernheze, Boekel, Landerd, Uden en Oss zelf. Volgens deze gemeenten hebben ruim duizend inwoners bijvoorbeeld een scootmobiel of een aangepaste fiets van het bedrijf in gebruik.

Twee partijen

De gemeenten hadden een gezamenlijke afspraak met zowel het Hulpmiddelencentrum als Medipoint. Er is enkele jaren geleden met opzet gekozen voor die spreiding over twee partijen, aldus de Bernhezer wethouder Rein van Moorselaar: ,,Voorheen zaten we vast aan één partij en dat leverde wel eens gedoe op als het over de service ging.’’

Van Moorselaar is niet heel verbaasd over het faillissement van het Hulpmiddelencentrum: ,,Het was al wel duidelijk dat het daar niet goed ging. De laatste maanden adviseerden we mensen niet meer om daar naartoe te gaan.’’

Glijdende schaal

Paapst spreekt van een glijdende schaal waarin het Hulpmiddelencentrum terecht gekomen was. Het bedrijf had het moeilijk, daar leed de service onder en dat kostte weer klanten. Vanwege een tekort aan liquide middelen had de leiding van het Hulpmiddelencentrum zelf het faillissement aangevraagd.