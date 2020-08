In het sociale café van Jamal draait het om aandacht, niet om drank

Hospice Oase in Oss gaat weer open voor terminale gasten

5 augustus OSS - Nadat eerder al de zorg voor stervende mensen aan huis was opgestart gaat aanstaande maandag ook hospice Oase in Oss weer open. De meeste vrijwilligers hebben er weer vertrouwen in dat ze hun werk veilig kunnen verrichten. De hospice sloot in april zijn deuren toen het coronavirus in deze regio heel veel slachtoffers maakte.