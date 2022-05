In Maashorst moeten ook burgers profiteren van zonneparken

De extra regel geldt ook voor windparken maar vanwege de aanwezigheid van Vliegbasis Volkel zijn die lastiger te realiseren in Maashorst. Voor zonneparken daarentegen staan initiatiefnemers zowat in de rij.

Door de extra beleidsregel moeten deze initiatiefnemers verplicht gaan samenwerken met lokale partijen. ,,Dit zorgt ervoor dat we meer zelf aan het roer staan en niet aan het lijntje hangen van investeerders die onze velden vol leggen en de winsten naar het buitenland laten vloeien’’, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit, duurzaamheid).

Niet afschrikken

Van den Heuvel denkt niet dat de eis over ‘lokaal eigendom’ veel initiatiefnemers gaat afschrikken: ,,Daar heb ik absoluut geen angst voor. Er zijn veel belangstellenden en in sommige gemeenten om ons heen is deze aanpak al een groot succes.’’

Overigens zinspeelde vorige maand LC Energy, aanjager van het plan voor een zonnepark aan de Tooverkamp nabij Zeeland, ook nadrukkelijk op participatie van omwonenden. Dit plan zit nog in de schetsfase en er is ten gemeentehuize nog geen enkel besluit over genomen. Van den Heuvel kan er daarom niets over zeggen.

165 hectare vol zonnepanelen

Wel zeker is dat Maashorst nog extra projecten voor opwekking van nieuwe energie nodig heeft. De opgave tot aan het jaar 2030 komt overeen met 54 hectare zonnepark of 4 windmolens. Er wordt ook al verder gekeken, naar het jaar 2050, en dan is de opgave 165 hectare vol zonnepanelen of 9 windmolens.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de regel over ‘lokaal eigendom’ deze week bepaald. Nu moet de gemeenteraad er nog goedkeuring aan geven. De eerste bespreking hiervoor is donderdag in de vergadering van de commissie ruimte, economie en financiën.