In Memoriam: Megenaar Tony Koning, autoverkoper en horecaman met een schaterende lach

Stille Getuigen Melkfa­briek Sint Isidorus in Ravenstein voor de hoogste bieder

27 juli RAVENSTEIN - De geschiedenis van de automobielfabriek Hogra in Ravenstein is samengevat in een boek. Over dit bijzondere bedrijf dat robuuste vrachtwagens assembleerde, was al wel veel bekend, maar wat is er mooier dan dat alles samengevat en geïllustreerd bijeen staat in een boek? De Ravensteinse vrachtwagenfabriek trok in 1954 in de oude gebouwen van de (stoom)zuivelfabriek St. Isidorus aan de Stationssingel. Een gedenkwaardige onderneming van de gezamenlijk boeren uit Ravenstein en omgeving.