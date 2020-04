Ineens belt iedereen over het testament: telefoon bij notaris roodgloeiend

Bij online muziekcafé ‘Ons Mam’ komt het drankje uit de thuiskoel­kast

3 april OSS - Kledingvoorschriften zijn er niet, het favoriete drankje komt uit de thuiskoelkast, de barkruk is virtueel en de livemuziek is gratis te beluisteren. Enige beperking in onlinecafé Ons Mam dat vanavond officieel de digitale deuren opent, is dat er slechts honderd kroeglopers ín het café terecht kunnen. Voor de rest is er een livestream op Facebook waar ook precies staat hoe geïnteresseerden zich via de gratis Zoom-app kunnen aanmelden.