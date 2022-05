Jan van Loon bijna verlost van monsterklus bij Maasveren: ‘Hou op, schei uit’

,,Ach man, hou op, schei uit.” Jan van Loon doet geen moeite te verbergen dat de afgelopen twee jaren bij de Maasveren hem grijze haren hebben bezorgd. Hij kreeg in 2020 de opdracht om de bezem te halen door de organisatie die vijf veerponten over de Maas exploiteert. De stichting was topzwaar en financieel kwetsbaar. Corona trok een zware wissel op de inkomsten en er was ruzie tussen het bestuur en de raad van toezicht. ,,En toen overleed ook nog plotseling onze directeur, John van den Akker. Het was echt een ramp.”