,,De eerste week van januari is nog vakantie, dus dat heeft drukte tot gevolg’’ zegt Peter ter Horst van Ter Horst van Geel. ,,Rustige maanden bestaan niet meer. Nu hebben we de kerstbomen opgeruimd. Thuis val je dan in gat, met zo’n lege plek in de kamer. Maar op de zaak vullen we die lege ruimte gelijk met de uitverkoop die alweer begonnen is. Vroeger was het rustiger in januari. Dan was december geweest en wilden mensen er pas tegen pasen allemaal weer mooi uit zien. Maar tegenwoordig koopt men naar behoefte.”