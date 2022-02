Jeanne (58) krijgt na ruim twintig jaar BD-cryptogram van overleden vader in de bus: ‘Vlak nadat ik mijn moeder had begraven’

Oud-centrumon­der­ne­mer Michel de Best (69) overleden

OSS - De Osse oud-centrumondernemer Michel de Best (69) is afgelopen dinsdag op 69-jarige leeftijd overleden. De Best was samen met zijn vrouw eigenaar van de schoenenzaak Leekling in het centrum van Oss. Plaatselijke en regionale bekendheid kreeg hij door zijn activiteiten van diverse Osse winkeliersverenigingen.

