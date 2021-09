John Boekelder (70), Osse automan in hart en nieren, overleden

OSS/MEGEN - John Boekelder, zo'n vijftig jaar actief in de Osse autobranche, is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij wordt in de branche, door zijn collega’s en klanten getypeerd als een automan in hart en nieren. Boekelder, woonachtig in Megen, overleed in het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen.