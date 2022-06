Jonge Jury Debuutprijs voor schrijfster Elin Meijnen

Regen dwingt Buiten­speel­dag naar binnen, maar in Haren is de pret er niet minder om

HAREN - Uitgerekend op de jaarlijkse Buitenspeeldag was het woensdagmiddag hondenweer. Op verschillende plaatsen in de regio werd daarom besloten de geplande activiteiten naar binnen te verplaatsen. Zo ook in Haren, waar de kinderen zich warm en droog vermaakten in gemeenschapshuis De Haar.

8 juni