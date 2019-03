Jongeren met Q-koorts hunkeren naar erkenning

Parkeerta­rief blijkt zware dobber voor Osse politiek

7:52 OSS - De discussie over het parkeertarief in het Osse centrum is voorlopig nog niet voorbij. Wethouder Joop van Orsouw oogstte donderdagavond veel kritiek met zijn nieuwste voorstel. Of dat voorstel volgende maand de raadsvergadering haalt is twijfelachtig.